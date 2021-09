واصلت أسعار النفط هبوطها، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، أسعار الخام لآسيا في مطلع الأسبوع، مما يُشير إلى توافر المعروض بشكل جيد في الأسواق العالمية، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر نوفمبر 2021 بنسبة 1.45% إلى 71.56 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، فيما سجل خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي لشهر أكتوبر 2021 قراءة عند مستوى 68.33 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 1.39%، وفقا لبيانات وكالة “بلومبيرغ”.

وأخطرت شركة “أرامكو” السعودية العملاقة للنفط العملاء في بيان يوم أمس الأحد، بأنها ستخفض أسعار أكتوبر 2021 لجميع أنواع الخام المباعة إلى آسيا، أكبر منطقة شراء لها، بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل.

وأشار استطلاع أجرته وكالة “رويترز” بين شركات التكرير الآسيوية إلى أن تخفيضات الأسعار كانت أكبر مما كان متوقعا.

The post أسعار النفط تهبط بعد تخفيضات من السعودية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا