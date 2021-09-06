اقتصاد

وزير المالية: نتوقع مليوني برميل يومياً من النفط بحلول 2022

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عن توقعاته بارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى مليوني برميل يوميا بنهاية عام 2022، على أن يتم منح مبلغ 1.1 مليار دولار المخصص في الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجاءت تصريحات المبروك على هامش الاجتماع السنوي العام للبنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن الصادرات النفطية ارتفعت إلى ما يقرب من 1.2 مليون برميل في اليوم، ومضيفاً أنه من المتوقع أن يستمر في الارتفاع لتصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي، ومليوني برميل يوميًا بحلول عام 2022
.

وشدد الوزير على أهمية صيانة الحقول النفطية وبعض المصافي والموانئ خصوصاً وأن بعضها لم تتم صيانته منذ أكثر من عشر سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك