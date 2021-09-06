وزير المالية: نتوقع مليوني برميل يومياً من النفط بحلول 2022

أعرب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عن توقعاته بارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى مليوني برميل يوميا بنهاية عام 2022، على أن يتم منح مبلغ 1.1 مليار دولار المخصص في الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجاءت تصريحات المبروك على هامش الاجتماع السنوي العام للبنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن الصادرات النفطية ارتفعت إلى ما يقرب من 1.2 مليون برميل في اليوم، ومضيفاً أنه من المتوقع أن يستمر في الارتفاع لتصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي، ومليوني برميل يوميًا بحلول عام 2022

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وشدد الوزير على أهمية صيانة الحقول النفطية وبعض المصافي والموانئ خصوصاً وأن بعضها لم تتم صيانته منذ أكثر من عشر سنوات.

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