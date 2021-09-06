مساعٍ دبلوماسية لاستعادة استثمارات ليبيا في أفريقيا الوسطى

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان تواديرا، تفعيل دور تجمع دول الساحل والصحراء، واتفاقية التعاون الثنائي المشترك بين ليبيا وأفريقيا الوسطى، بشأن الاستثمارات الليبية المقدّرة بملايين الدولارات.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، رفقة أعضاء من شركة “لايكو للاستثمارات الخارجية”، حيث عُقدت اجتماعاتٌ موسّعةٌ مع كبار المسؤولين هناك.

وأعلنت الدبلوماسية الليبية، نجاحها في تسهيل استلام فندق “لادجو” التابع لشركة الاستثمارات الليبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأراضي والمباني الليبية في أفريقيا الوسطى؛ ما تزال مملوكةً للدولة الليبية، بالإضافة إلى الأرصدة المالية الخاصة بالسفارة.

وأكد “عيسى”، تسوية أوضاع الموظفين المتواجدين بالسفارة والتابعين إلى الحكومة المؤقتة سابقًا، ودمجهم للملاك الوظيفي المعتمد بوزارة الخارجية، وذلك في إطار توحيد مؤسسات الدولة.

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