وكيل الشؤون السياسية في زيارة عمل إلى إفريقيا الوسطى

بانغي 6 سبتمبر 2021 (وال) زار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية السيد “محمد خليل” جمهورية أفريقيا الوسطى؛ وذلك لمتابعة الاستصمارات الليبية بالعاصمة بانغي في زيارة عمل رسمية لبحث ملف الاستثمارات الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ورافق “خليل” في هذه الزيارة عدد من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء عن شركة لايكو للاستثمارات الخارجية بتكليف من السيدة معالي وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش” تنفيذاً للسياسية الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية في إطار مساعدة شركة الاستثمارات الخارجية للحفاظ على أصولها بالخارج.

وضم اللقاء الذي عقد في بانغي فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السيد “فوستان أرشانج تواديرا” و بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء “هنري ماري” والسيدة”سيلفي بايبو” و وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أفريقيا الوسطى، إضافة إلى عدد من الوزراء.

حيث تم التباحث خلال هذه الاجتماعات ،حول تفعيل دور تجمع دول الساحل والصحراء واتفاقية التعاون الثنائي المشترك بين ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بشأن الاستثمارات الليبية التي تقدر بملايين الدولارات والتي تكللت بالنجاح في تسهيل استلام (فندق لادجو) التابع لشركة الاستثمارات الليبية الخارجية لايكو

وعاين السيد” محمد خليل” كافة أملاك الدولة الليبية من أراضي ومباني وهي لا تزال مملوكة للدولة الليبية وكذلك تم الاطمئنان على الأرصدة المالية الخاصة بالسفارة الليبية في إفريقيا الوسطى

وقام السيد الوكيل ـفي إطار نهج حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولةـ بتسوية أوضاع الموظفين المتواجدين بالسفارة والتابعين إلى الحكومة المؤقتة سابقاً، ودمجهم للملاك الوظيفي المعتمد بوزارة الخارجية وحثهم على العمل كفريق واحد لصالح الوطن.

الجدير بالذكر أن السيد وكيل الشؤون السياسية قد حمل رسالة خطيه من فخامة رئيس المجلس الرئاسي لنظيره في جمهورية أفريقيا الوسطى ، وكذلك رسالتين خطيتين من رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى فخامة الرئيس “فوستان أرشانج تواديرا بالإضافة لرسالة إلى نظيره السيد”هنري ماري دوندرا” لتوطيد العلاقات بين البلدين.

كما استلم السيد”محمد خليل ” رسالة خطية من رئيس مجلس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى إلى دولة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. (وال ـ بانغي) ع م / ك و

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