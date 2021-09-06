وكيل الشؤون السياسية بالخارجية يتابع الاستثمارات الليبية بالخارج

اجتمع وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مع فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى “فوستان أرشانج تواديرا”.

تناول الاجتماع مناقشة تفعيل دور تجمع دول الساحل والصحراء واتفاقية التعاون الثنائي المشترك بين ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بشأن الاستثمارات الليبية التي تقدر بملايين الدولارات والتي تكللت بالنجاح في تسهيل استلام (فندق لادجو) التابع لشركة الاستثمارات الليبية الخارجية لايكو.

حيث قام محمد خليل عيسى بالاطمئنان على كافة املاك الدولة الليبية من أراضي ومباني وهي لا تزال مملوكة للدولة الليبية، وكذلك تم الاطمئنان على الارصدة المالية الخاصة بالسفارة، وفي إطار نهج حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة.

كما قام أيضاً الوكيل بتسوية أوضاع الموظفين المتواجدين بالسفارة والتابعين إلى الحكومة المؤقتة سابقاً ودمجهم للملاك الوظيفي المعتمد بوزارة الخارجية وحثهم على العمل كفريق واحد لصالح الوطن.

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