صنع الله يجتمع بعمداء بلديات الواحات لمناقشة استكمال عدد من المشاريع

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم أمس الأحد اجتماعاً مع عمداء بلديات الواحات، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

نوقش خلاله المشاريع التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط عبر إدارة التنمية المستدامة، وطرح مقترحات لمشاريع جديدة تمس قطاع المواصلات واستكمال عدد من مشاريع الطرق المتعثرة داخل البلديات وكذلك مشاريع ربط بعض المناطق بشبكة الكهرباء وعدة مقترحات اخرى تمس قطاع الصحة والآثار .

حيث أكد صنع الله على أهمية منطقة الواحات وأن المؤسسة لن تدخر جهداً في دعم المجتمعات والسلطات المحلية في الواحات والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع لدعم مختلف القطاعات من خلال إدارة التنمية المستدامة وعلى قدر ما يتاح من إمكانيات وميزانيات تخصص من قبل الدولة الليبية بالإضافة إلى ما يتم الإتفاق حوله من مساهمات من قبل الشركاء الأجانب .

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