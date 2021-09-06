خاص..الوحدة يؤكد إدراج مرتبات بعض جهات آلياً ..ويوضح تفاصيل هامة جداً حيال الخدمة

أكد مساعد المدير العام لمصرف الوحدة و رئيس لجنة إدخال المرتبات التابعة للجهات العامة والاعتبارية بمصرف الوحدة “أنس اشنيبيش”في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المصرف وفِي إطار الخطة الموضوعة للتحول الرقمي و الخدمات الإلكترونية ، تم إدراج كافة مرتبات الشركة العامة للكهرباء آلياً والتي كان يسبقها عدة جهات أخرى مثل شركة البريقة لتسويق النفط و صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط والعديد من الجهات الآخرى .

حيث توفر هذة الخدمة سرعة الإجراء و ضمان إدراج المرتب مباشرة في حساب المواطنين دون استخدام نظام الحوافظ اليدوية والتي سببت في تأخير في ورود المرتبات لبعض القطاعات للمصارف نظراً لانتشار فروع المصارف على كل ربوع البلاد .

ومن هذا المنبر عبر الصدى الاقتصادية دعا مساعد المدير العام كل الجهات العاملة بالبلاد أنه بالإمكان التواصل مع المصرف و الاستفادة من هذة الخدمات خدمة للعاملين والموظفين التابعين لهم .

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