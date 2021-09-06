وزارة النفط والغاز: قرار إيقاف صنع الله عن العمل مازال ساري المفعول

قالت وزارة النفط والغاز إن قرار إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل مازال ساري المفعول، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القوانين والقرارات.

وأكدت وزارة النفط والغاز أنها تقوم بواجبها كاملا بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهتها ولا تزال تواجهها، وقالت إن توصيتها بخصوص تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت سارية وتنتظر عرضها على مجلس الوزراء.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة باتخاذ بعض الإجراءات التي ستساعد وزارة النفط والغاز في اجتياز الصعاب التي تواجهها والقيام بمهامها، بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة العمل بوزارة النفط والغاز والمؤسسات التابعة لها.

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