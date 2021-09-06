“دون انقطاع”.. مراسل “218” يؤكد تواصل عمليات التصدير بميناء السدرة النفطي

خاص | 218

أفاد مراسل “218”، في منطقة الهلال النفطي، باستمرار عمليات شحن وتصدير النفط من ميناء السدرة، وفقًا للجداول المنتظمة، ودون انقطاع، وذلك على الرغم من إقفال المعتصمين بوابة أكبر ميناء نفطي في ليبيا، ليل أمس الأحد.

وأكد المراسل، اليوم الاثنين، وصول الناقلة “YNNISP” إلى ميناء السدرة، ومباشرتها التعبئة، مُرجّحًا بلوغ شحنتها من النفط، قرابة 600 ألف برميل، دون تحديد وجهة التصدير.

وكان منسّق حراك المعتصمين أمام ميناء السدرة “حسام الأخضر”، قد أكد في تصريح لـ”218″، إغلاق بوابة الميناء الرئيسة وإيقاف عمليات التصدير؛ بهدف الضغط على الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط؛ لإيجاد فرص عملٍ للشباب العاطلين عن العمل في المنطقة، والدفع بشخصيات تتولى مهام قيادية بمؤسسة النفط.

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