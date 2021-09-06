أبوهيسه يؤكد على حلحلة كافة مشاكل الموظفين بالمنطقة الشرقية وتسوية أوضاعهم

قام وزير الصناعه والمعادن أحمد أبوهيسه يوم أمس الأحد بعقد جلسة نقاش بمدينة بنغازي، مع كافة مراقبات الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجهها وسُبل حلحلتها سريعا.

وأكد على أن الوزارة تعمل على حلحلة مشاكل كافة الموظفين وتسويتها من حيث الأوضاع والدرجات الوظيفية وغيرها من الأمور المتعلقة بالموظفين، وأضاف مؤكداً على تشكيل لجنة لوضع تصور عادل ومتوازن لوضع المراقبات مستقبلا، مشدد على مراقبي الصناعه والمعادن بضرورة التواصل بينهم وبين هيئة المناطق الصناعيه والمؤسسة الوطنية للتعدين للتعاون في حصر المحاجر وتصحيح وضعها القانوني وإحالة المخالفين لجهات الإختصاص.

كما نوه إلى أن الوزارة ستباشر في تفعيل السجل الصناعي العام ولن يتم الإعتراف بأي نشاط صناعي مستقبلا دون الحصول على مستند السجل الصناعي.

وفي الختام أعلن عن تنظيم الوزارة ورشة عمل بمدينة طبرق تختص بمناشط التعدين وآلية إدارتها داعيا مراقبي الصناعة للمشاركة فيها.

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