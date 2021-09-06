العراق يوقّع عقدًا مع توتال بقيمة 27 مليار دولار

وقّع العراق عقدًا مع شركة توتال الفرنسية، يتضمن الاستثمار في مجال الغاز والنفط، والطاقة الشمسية.

وبحسب تصريحات صحفية لمسؤول في الشركة؛ فإن العقد تبلغ قيمته 27 مليار دولار، حيثُ ستبدأ توتال الشركة باستثمار مبدئي قيمته عشرة مليارات دولار، مؤكدًا أن الأعمال الهندسية ستبدأ مع حلول نهاية العام الجاري.

ووفقًا للتصريحات، فإن هذا العقد الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، يعد واحدًا من أضخم العقود في قطاع النفط العراقي، وينطوي على أربعة محاور، ثلاثة منها في استثمار الغاز والنفط وآخر في مجال الطاقة الشمسية.

جديرٌ بالذكر أن العراق ينتج حوالي 16ألف ميغاواط من الكهرباء، ويعدّ هذا الرقم أقلّ من حاجته المقدّرة بـ24 ألف ميغاواط.

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