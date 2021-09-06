وزير المالية: من المتوقع أن تنتج ليبيا مليوني برميل من النفط يوميا بنهاية 2022 حسب الميزانية

توقع وزير المالية خالد المبروك أن يرتفع إنتاج ليبيا النفطي إلى مليوني برميل يوميا بنهاية عام 2022 ، على أن تمنح المؤسسة الوطنية للنفط مبلغ 1.1 مليار دولار المخصص في الميزانية.

وصرح المبروك ل عرب نيوز ، على هامش الاجتماع السنوي العام للبنك الإسلامي للتنمية ، أن الصادرات النفطية ارتفعت إلى ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميا ، موضحا أنه من المتوقع أن تستمر في الارتفاع لتصل إلى 1.3 مليون ، مشيرا إلى إذا كان هذا هو الحال ، فقد يصل إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2022.

وأشار إلى أن صناعة النفط في ليبيا تواجه صعوبة واحدة فقط وهي أن الحقول النفطية وبعض المصافي والموانئ تتطلب صيانة مكثفة لم تجر على مدى عشر سنوات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية