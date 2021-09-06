النفط والغاز تصدر بياناً بشأن قرار إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتؤكد بأنه لا زال ساري المفعول وبإنتظار تنفيذه من قبل سلطات إنفاذ القوانين والقرارات

أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان تؤكد من خلاله بأنها تقوم بواجبها كاملاً بالرغم من الصعوبات الجمة والعراقيل التي واجهتها ولا تزال تواجهها.

كما تؤكد الوزارة بأن توصيتها بخصوص تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لا زالت سارية، وتنتظر عرضها على مجلس الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي أكدّ هذا.

وفي الختام بأن القرار رقم 35 بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل حسب ماورد بالقرار لازال ساري المفعول، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القوانين والقرارات.

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