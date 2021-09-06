الصناعة والمعادن تقوم بزيارة إلى مجموعة من مصانع المنتجات الغذائية بمنطقة سلوق

توجه وزير الصناعه والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “احمد ابوهيسه” بعد ختام اجتماعه مع غرفة التجارة والصناعة بنغازي بزيارة إلى المجمع الصناعي بمجموعة الجودة الفائقة للصناعات الغذائية التابعه لشركة الريان القابضه بمنطقة سلوق ومجموعة مصانع النور لصناعات الغذائية .

حيث اطلع الوزير خلال جولته الميدانية على سير العمل بالمجمع الصناعي لمجموعة الجودة الفائقة للصناعات الغذائية مبدياً إعجابه بآلية سير العمل داخل المجمع وجودة منتجاته.

ومن جهته أكد الوزير على دعمه لهذه المشاريع الكبيرة التي تؤكد على قدرة الصناعة في ليبيا مشيداً بدور القائمين عليها.

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