صندوق دعم الزواج يعلن جاهزيته لتنفيذ مبادرة “منحة الزواج”

طرابلس 06 سبتمبر 2021 (وال) _ أعلن صندوق دعم الزواج الجاهزية التامة لتنفيذ مبادرة “منحة الزواج” عبر المنظومة الإلكترونية بقيمة 40 ألف دينار ليبي.

وأوضح الصندوق أن شروط منحة دعم الزواج هي أن يكون عقد القران من تاريخ 12 أغسطس 2021م إلى نهاية السنة الحالية، وحتى الإنتهاء من أخذ العدد المطلوب بعدد 50 ألف شاب، ويشترط تسجيل عقد الزواج بمنظومة السجل المدني.

وأضاف أن الأولوية لمن هم أكبر سناً ويشترط الزواج بليبية حتى يتحصل الزوج على 20 ألف دينار والزوجة 20 ألف دينار، ولو تم الزواج بأجنبية يتحصل الزوج فقط على قيمة المنحة 20 ألف دينار وزوجته الأجنبية لا يحق لها شيء.

وأشار إلى أن طريقة التسجيل للحصول على منحة دعم الزواج بالمنظومة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالمنحة، هي عبر موقع منصة حكومتنا. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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