وزير الصناعة يتفقد مصانع المنتجات الغذائية بمنطقة سلوق

سلوق 06 سبتمبر 2021 (وال) _ قام وزير الصناعة والمعادن السيد (أحمد أبوهيسه) بعد ختام اجتماعه مع غرفة التجارة والصناعة بنغازي أمس الأحد، بزيارة إلى المجمع الصناعي بمجموعة الجودة الفائقة للصناعات الغذائية التابعة لشركة الريان القابضه بمنطقة سلوق، ومجموعة مصانع النور لصناعات الغذائية.

ورافق الوزير خلال جولته، وكيل الوزارة لشؤون التعدين السيد (منصف الشلوي)، ورئيس ديوان المنطقة الشرقية السيد (عبدالكريم الحضيري) ومستشاري الوزارة ورئيس الغرفة التجارية بنغازي السيد (عبدالمنعم السعيطي).

واطلع الوزير أثناء جولته الميدانية، على سير العمل بالمجمع الصناعي لمجموعة الجودة الفائقة للصناعات الغذائية، مبديا إعجابه بآلية سير العمل داخل المجمع وجودة منتجاته.

وأكد على دعمه لهذه المشاريع الكبيرة التي تؤكد على قدرة الصناعة في ليبيا، مشيداً بدور القائمين عليها. (وال _ سلوق) م ب / ه ع

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