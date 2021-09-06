دورتين تدريبيتين في مجالات صيانة الآلات الكهربائية الصناعية والتبريد والتكييف بغريان

غريان 06 سبتمبر 2021 (وال)- انطلقت بالمعهد المتوسط شهداء بغريان اليوم الاثنين، أعمال الدورة التدريبية الخاصة بصيانة الآلات الكهربائية الصناعية، في إطار خطة البلدية والقطاعات التابعة لها؛ في تدريب الشباب الباحثين عن العمل، والراغبين من الجنسين في التدريب مجانًا.

كما انطلقت دورة تدريبية أخرى في مجال التبريد والتكييف بالمعهد المتوسط لهندسة الإنشاءات بني نصير، بمشاركة عدد 12 متدربًا.

وأفاد مصدر بالمجلس البلدي غريان – لوكالة الأنباء الليبية – أن الهدف من هذه الدورات؛ هو تعلم مهنة صيانة وتركيب أجهزة التكييف والتبريد، وكذلك مهنة صيانة الآلات الكهربائية الصناعية نظريًا وعمليًا، وإكساب المتدربين المهارات اللازمة للقيام بفتح مشاريع خاصة بهم، للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي والحد من البطالة داخل نطاق البلدية.

ولفت المصدر عناية المواطنين؛ بأنه بناء على طلباتهم فسيتم فتح مجالات تدريبية جديدة، سيتم الإعلان عنها في وقت قريب جدًا. (وال)

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