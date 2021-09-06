الصحة والتعليم العالي يناقشان آلية وضع الأسس التنظيمية لرفع جودة التعليم الصحي والطبي

عقد وزير الصحة “علي الزناتي” اجتماعا مع وزير التعليم العالي عمران القيب، ورؤساء اللجان التعليم الطبي بوزارتي الصحة والتعليم العالي، بحضور وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، ومدير إدارة الجودة في وزارة التعليم العالي، ومستشارو وزيري الصحة والتعليم العالي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير التعليم الطبي والصحي في ليبيا، ورئيس مجلس التخصصات الطبية، وأيضا رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارتين المختصة بتطوير ورفع جودة وكفاءة التعليم الطبي، وذلك لوضع الأسس التنظيمية لرفع جودة التعليم الصحي والطبي وضمان جودة مخرجاته.

كما تم الاتفاق على تفعيل الهياكل المشتركة مثل مجلس المرافق الصحية التعليمية، ودعم وتقوية الجامعات الطبية والمؤسسات والكليات والمعاهد العليا الطبية، وأيضا ضبط القطاع الخاص الطبي، ووضع معايير الجودة، ومنح التراخيص الفنية لأي مؤسسة تعليم صحي بالبلاد.

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