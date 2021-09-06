خاص: بالأرقام والتفاصيل المركزي يفصح بأن الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف 2.9 مليار

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية أنه في اطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتوزيع السيولة وفتح كافة فروع المصارف أبوابها بشكل يومي وبعد إرسال شحنات سيولة إلى كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً ، واستمرار المصرف المركزي في ارسال شحنات اخرى هذا الاسبوع يؤكد المصدر أن خزائن المصارف التجارية وفروعها تتوفر بها أرصدة كبيرة رغم السحوبات اليومية المستمرة .

حيث يقدر الرصيد الاجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 2.9 مليار دينار ليبي موزعة على : مصرف الجمهورية 526 مليون و المصرف التجاري الوطني 399 مليون و مصرف الصحاري 152 مليون و مصرف الوحدة 195 مليون و مصرف شمال أفريقيا 158 مليون و مصرف التجارة والتنمية 34 مليون و مصرف الأمان 295 مليون والمصرف الليبي الاسلامي 187 مليون ومصرف النوران 236 مليون ومصرف اليقين 170 مليون دينار و المصرف المتحد 163 مليون دينار ومصرف الواحة 133 مليون دينار ومصرف الخليج الأول 54 مليون دينار ومصرف السراي 99 مليون دينار ومصرف التجاري العربي 19 مليون و مصرف الاندلس 6 مليون دينار و مصرف الوفاء 89 مليون و المصرف المتوسط 17 مليون و مصرف الاجماع العربي 976 ألف دينار.

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي توفر مخزون كبير من السيولة ويدعو المصارف لتسريع عملية توزيع السيولة بشكل منتظم ورفع سقف السحب وفقا للخطة المتفق عليها ، و التواصل مع أقسام الاصدار لاستلام شحنات إضافية إذا تتطلب الآمر .

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