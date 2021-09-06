اقتصاد

انقلاب غينيا يرفع أسعار الألومنيوم عالمياً

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّلت أسعار الألومنيوم مستويات قياسية هي الأعلى منذ عشر سنوات، وسط مخاوف من تأثر إمدادات المادة الخام القادمة من غينيا إثر انقلاب عسكري أطاح بحكومتها.

وصعدت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.6 بالمئة إلى 2771.00 دولارا للطن، في أواخر جلسة التداول بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2011 عند 2782 دولارا، بينما صعدت أسعار البوكسيت المستورد من غينيا في الصين إلى أعلى مستوى لها في حوالي 18 شهرا.

ويتوقع مراقبون انخفاض أسعار الألومنيوم تدريجياً عقب إعلان متحدث عسكري إعادة فتح الحدود البرية والجوية لغينيا، بعد يوم من الإطاحة بالحكومة في ظل تأكيدات على عدم تأثر إمدادات البوكسيت.

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قناة 218 الليبية

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