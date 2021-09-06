المركزي يفصح لصدى الاقتصادية عن قيمة المصروفات الحكومية لكافة الأغراض من 1 يناير إلى 31 أغسطس

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المصروفات الحكومية لكافة الأغراض بلغت 3.5 مليار دولار منها ما يزيد عن 1.8 مليار دولار نفقات المؤسسة الوطنية للنفط متضمنة استيراد المحروقات ،بالإضافة إلى نفقات الشركة العامة للكهرباء ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي والسفارات ومنح الطلبة وغيرها .

كما بلغ إجمالي مصروفات النقد الأجنبي المنفذة من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 اغسطس 2021 نحو 16 مليار دولار ( ما يعادل 72 مليار دينار ) وهذه المصروفات موزعة على : 12.5 مليار دولار ( أي ما يعادل 52 مليار دينار ) مبيعات للمصارف التجارية لكافة الأغراض منها تغطية الاعتمادات المستندية بقيمة 7 مليار دولار و 5.5 مليار دولار الأغراض الشخصية حوالات و بطاقات وفقاً للمصرف المركزي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية