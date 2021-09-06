المجلس الأعلى للدولة يبحث تفعيل لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الخدمات العامة

اجتمع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر بوشاح”، اليوم الإثنين مع لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الخدمات العامة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل دعم اللجان وآلية تفعيلها، وبحث طرق التواصل مع مؤسسات الدولة.

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