الاقتصاد والتجارة تبحث آلية تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة

قامت اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين بعقد اجتماعها الرابع برئاسة رئيس اللجنة عادل البوعيشي، وحضور الأعضاء وذلك لبحث آلية تنفيذ الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات ذات الاختصاص، وسُبل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المناطق في إطار تحقيق التنمية المكانية وتوطين الصناعات.

وأكد البوعيشي على أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر تعليماته بضرورة استهداف كافة المناطق ضمن الخارطة الاستثمارية والعمل على تنفيذ مشاريع تعتمد على مواد خام محلية وتطوير الصناعة الوطنية بهدف الحصول على فرص تصدير حقيقية مما يسهم في رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية ودعم أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشاريع صغرى ومتوسطة تدعم الاقتصاد الوطني وتستقطب الباحثين عن العمل بعيداً عن الوظيفة العامة.

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