الدبيبة يشارك في إحتفالية الإحتفاء بجهوده في نقل الاختصاصات للبلديات

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، بالمشاركة في إحتفالية أقيمت للإحتفاء بجهوده في نقل الاختصاصات للبلديات، وكذلك تفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330، الصادر في 23 من اغسطس 2021.

حيث سيتم بدءاً من اليوم تسليم نماذج تحصيل الإيرادات من قبل وزارة الحكم المحلي للبلديات وهو مايعد حلم امتد لسنوات ليتحقق ويصبح حقيقة، وهو ما وعد به الدبيبة في اجتماعه السابق بأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وأكد الدبيبة على أن تفعيل اللامركزية يحتاج لتكاثف الجميع، ليس فقط من الجوانب الفنية بل يحتاج لتغيير ثقافة المركزية، وأعلن أن حكومة الوحدة الوطنية لن تقف عند هذا الحد بل ستستمر في نقل الاختصاصات للبلديات حتى يتم تمكين البلديات من كافة الاختصاصات وفق القانون .

كما أضاف مؤكدا عن إيلاء الحكومة إهتمامًا خاصًا بالبلديات الصغيرة والتي ليس لها الإمكانية للجباية لقلة الموارد والإمكانيات.

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