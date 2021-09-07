خلال مؤتمرٍ صحفي مع نظيرها اليوناني .. المنقوش تؤكد على دعم ودفع العجلة الاقتصادية بين البلدين

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش” اجتماعاً، خلال مؤتمرٍ صحفي مع نظيرها اليوناني تناولت العديد من الملفات منها الاستفادة من الخبرات اليونانيه في صيانة وإدارة الموانئ، وكذلك في مجال الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى صيانة وترميم المباني والمدن الأثرية التاريخية الإغريقية في شرق وغرب ليبيا .

أكدت ” نجلاء المنقوش” على بناء تعاون متكامل بين الشعبين الصديقين، وكذلك من شأنه أن يسهم في دعم ودفع العجلة الاقتصادية بين اليونان وليبيا .

حيث دعت “المنقوش” دولة اليونان إلى دعم ومساندة ليبيا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي لتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي هو استقرار لليونان ولدول الجوار ولحوض المتوسط عموماً .

وأشار الوزير اليوناني إلى أن بلاده كانت من أول الدول التي فتحت سفارة في طرابلس وقنصلية في بنغازي ، مبدياً رغبة بلاده في المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وفي ختام المؤتمر أكدت الوزيرة على التعاون بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن ليبيا وباعتبارها دولة عبور تعاني من تبعات هذه الظاهرة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها ليبيا، مضيفة بأن دعم ومساعدة الإتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهة هذه الظاهرة من شأنه أن يعزز من التعاون الاقليمي والدولي .

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