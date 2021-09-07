الإسكان والتعمير تبحث مع وزير الشباب كيفية استدعاء كافة الجهات المعنية بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” مع وزير الشباب “فتح الله الزني”.

تناول الاجتماع مناقشة حول الآليات الناجعة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” لإسكان الشباب، وكذلك العمل على سرعة إنجازها بكل يسر وبعيداً على التعقيدات الإدارية السابقة وبمقاربة العدالة في التوزيع لهذه المنفعة والتي تمثل إحدى أكبر المشكلات الضاغطة على فئات شريحة الشباب وفي مقدمتهم الشبان والشابات المقبلين على الزواج.

كما تم الاتفاق على استدعاء كافة الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة في اجتماع لاحق يتم فيه استعراض الأوعية السكنية الجاهزة لإنجاز المبادرة الوطنية .

ومن جهته أوضح وزير الاسكان أن الوزارة بدأت في تفعيل أدوات نفاذ سياسة السكن التي من شأنها دعم أستقرار الشباب والحد من ظاهرة العزوف عن الزواج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية