شركة لوك أويل: ارتفاع سعر البرميل فوق 100 دولار سيؤدي إلى انهيار السوق

موسكو 07 سبتمبر 2021 (وال) -تحدث الرئيس التنفيذي لشركة “لوك أويل” الروسية، وحيد ألكبيروف، عن مستقبل سوق النفط العالمية، ورأى أن ارتفاع سعر برميل النفط فوق مستوى ( 100) دولار سيؤدي إلى انهيار السوق.

وقال ألكبيروف في مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت” الروسية، إن “صعود النفط فوق مستوى ( 100 ) دولار يحفز الاستثمارات في مشاريع منخفضة الربح وغير فعالة، ثم سيؤدي مرة أخرى إلى ما مررنا به بالفعل، وهو انهيار السوق”.

وعلى حد تعبير ألكبيروف، رئيس أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، أن سعر برميل النفط في نطاق ( 65 – 75 ) دولارا مريح للمستهلكين، وبالتالي يعمل المشاركون في مجموعة “أوبك+” على الإبقاء على أسعار النفط عند هذا المستوى من خلال تنظيم أحجام الإنتاج.

ويتم تداول أسعار النفط في الوقت الراهن عند مستوى ( 73 ) ولارا للبرميل، وكانت مجموعة “أوبك+” قد قررت خفض الإنتاج في مايو 2020، مع تراجع الأسعار في ظل تراجع الطلب على النفط، الناجم عن جائحة COVID-19.(وال موسكو) س خ.

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