«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 07 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5093 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3516 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2345 دينار، والليرة التركية 0.5448 دينار، والدولار الكندي 3.5936 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2023 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2277 دينار، والدينار التونسي 1.6251 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5088 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021: