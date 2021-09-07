اللجنة المالية تصدر بياناً بشأن إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات

أصدرت لجنة الإفراجات المالية بيان بشأن إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات المالية.

حيث بلغ عدد الموظفين المستهدفين بالإفراج بهذه الدفعة حوالي 40169 موظف موزعين على عدد 307 وحدة إدارية، كما تم إحالة كشف يتضمن عدد 175‪00 موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية والمشمولين بقرار مصلحة الأحوال رقم (83) لسنة 2013م، بالإضافة إلى الملحق للقرار 831 لسنة 2012م والتي تم إحالتها.

وفي ختام البيان جاري العمل على تجهيز الدفعة التانية من الإفراجات، كما سيتم التأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية، وسيتم إحالتها فور الإنتهاء من مراجعتها وتجهيزها.

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