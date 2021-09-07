الحويج يجتمع مع سفير ألمانيا لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “ميشيل اون ماخت” وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين.

حيث أشار الوزير أن جمهورية المانيا تعد أحد اهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، مؤكداً حرص حكومة الوحدة الوطنية على عقد شراكة حقيقية طويلة الأمد في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار خطتها لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم اللامركزية وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

و من جهة أخرى حثَ الوزير الجانب الألماني على تشجيع الشركات الألمانية لدخول السوق الليبي والمشاركة في تنفيذ مشاريع الاستثمار والتنمية وتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة، وكذلك المساهمة في تطوير وتأهيل الكوادر الليبية في مجالات التكنولوجية والمعلوماتية.

وفي الختام أكد السفير الألماني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة ليبيا في مختلف المجالات واستعداد المؤسسات والشركات الألمانية في دخول السوق الليبي، وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم.

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