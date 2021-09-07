سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تناقش مع وفد “المؤسسة الليبية للاستثمار” أحد ملاك “الليبية للأسمدة” أوجه التعاون المشترك

اجتمع رئيس مجلس الإدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز “مسعود موسى”، مع وفداً من المؤسسة الليبية للاستثمار ضم كل من “عبدالحميد سليمان” “عبدالحميد الزائدي” وبحضور عضوي مجلس إدارة الشركة الليبية للأسمدة.

تناول الاجتماع مناقشة التعاون المشترك والديون المستحقة لصالح شركة سرت، وكذلك العلاقة المستقبلية وإمدادات الغاز والمرافق.

حيث يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت في نهاية سنة 2020 من الاستحواذ على حصة شركة “يارا النرويجية” في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة البالغة 50% بعد مفاوضات اتسمت بالمهنية من جميع الأطراف، بالإضافة إلى أخذ الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة حسب التشريعات النافذة ، وبهذا الاستحواذ أعيدت ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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