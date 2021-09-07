بريطانيا: تمديد السماح بدخول البضائع الأوروبية إلى إيرلندا الشمالية

أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، أن حكومته تخطط لتمديد فترة السماح لبعض واردات البضائع إلى إيرلندا الشمالية.

فروست؛ أشار، في تصريحاته، إلى أن الخطوة تهدف إلى إتاحة المجال لمزيد من المناقشات المحتملة مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع الإقليم، ومنح الشركات بعض الاستقرار في تعاملاتها، منوها بأن الحكومة ستواصل تنفيذ البروتوكول على الأساس الحالي.

من جهته، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه على علم بخطط بريطانيا، مضيفا أنه ليس بصدد اتخاذ مزيد من الخطوات القانونية ضد لندن.

وكانت بريطانيا وافقت على الإبقاء على بعض قواعد الاتحاد الأوروبي سارية في إيرلندا الشمالية أثناء محادثات بريكست لخروجها الذي اكتمل في 31 ديسمبر الماضي.

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