شكشك يناقش سبل استئناف عجلة التنمية وعدم استنزاف المبالغ المالية في سداد التزامات

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك يوم أمس الاثنين فني بحضور السيد رئيس مع وزير التخطيط ووزير المالية ، وبحضور رؤساء الأجهزة المعنية بمشروعات التنمية ،جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ، وجهاز تطوير المراكز الإدارية ، لمناقشة السبل العملية الكفيلة باستئناف عجلة التنمية وعدم استنزاف المبالغ المالية في سداد التزامات سابقة أو على مشروعات غير ذات جدوى .

وقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على إصدار وزارة التخطيط لمنشور يحدد الضوابط والشروط التي تم الاتفاق عليها ويستلزم الأمر التقيد بها من جميع الأطراف لضمان تحقيق الهدف المنشود من تحويلات الصرف الصادرة بالخصوص ، علاوة على قيام الأجهزة التنفيذية المشار إليها بإعداد نموذج استئناف أعمال وقائمة معتمدة تتضمن المشروعات ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ والاستفادة منها.

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