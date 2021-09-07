أظهرت بيانات حكومية تونسية، انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد بشكل طفيف

وأكدت البيانات أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى ستة فاصلة اثنين بالمائة خلال أغسطس، من أصل ستة فاصلة أربعة بالمائة في يوليو.

وفي سياق منفصل، أعلنت المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي أن عددا من الشركات التركية اتفقت مع موردين ليبيين على تصدير جملة من المواد الغذائية المصنعة في تركيا والحاملة لأسماء علامات تجارية تونسية، مؤكدة أن الهدف من هذا العمل هو تضليل المواطن الليبي، مستغلين إغلاق الحدود بين ليبيا وتونس بحسب ما نقله موقع موزايك.

كما دعت المنظمة لفتح تحقيق في سبب تواجد علامات تونسية مصدرة في تركيا داخل السوق الليبية، مطالبة باتخاذ كل الإجراءات لحماية المنتج التونسي في الحالات التي يتبين فيها أن العملية تمت دون علم المؤسسات التونسية

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