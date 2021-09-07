مصر: إطلاق استراتيجية لصناعة السيارات فى مصر

تابع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفقة وزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر.

حيثُ أكد مدبولي خلال اجتماعه على أن ضرورة التجهيز الجيد لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وإعلانها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لبدء التنفيذ الفوري لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة التي تنص على ضرورة الإسراع بإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.

من جهتها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تعمل على عدد من النقاط من ضمنها إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة فى هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدفة خلال برنامج الإحلال تبلغ مئتين وخمسين ألف سيارة خلال ثلاث سنوات، بحيث سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدفة تصل إلى سبعين ألف سيارة في السنة الأولى، على أن يتم زيادة المستهدف إلى تسعين ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.

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