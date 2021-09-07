مئات السيارات والشاحنات الأوروبية تصل إلى ميناء بنغازي

شهد ميناء بنغازي في الآونة الأخيرة حركةً ملاحيةً نشطةً برسوّ عددٍ من البواخر المحمّلة بالبضائع على أرصفته.

وبحسب ما نشرته إدارة الميناء، عبر موقعها الرسمي؛ فإن سفينة نقل الحاويات “باڤلي”، التابعة للوكيل الملاحي “الدليل” رست على رصيف الميناء، وعلى متنها 141 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافةً إلى وصول السفينة “كورونا جي”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 480 حاوية بضائع مختلفة.

ورست سفينة نقل السيارات “نيڤان”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 721 سيارةً وشاحنةً قادمةً من السوق الأوروبية.

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