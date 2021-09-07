شكشك يستعرض نموذج المخرجات النهائية لمنظومة فحص وتدقيق النفقات الطبية الخاصة بخدمات العلاج بالداخل والخارج

عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” يوم أمس الاثنين اجتماعا مع فريق العمل المتخصص والمشكل من قبل ديوان المحاسبة ، للعمل بمنظومة فحص وتدقيق النفقات الطبية الخاصة بخدمات العلاج بالداخل والخارج ، حيث استعرض شكشك نموذج من المخرجات النهائية للمنظومة ، والتي شملت مركز طب الميدان والطوارئ .

كما كلف شكشك الفريق بالشروع في أعمال المراجعة اللاحقة على أدوات التنفيذ المتعلقة بمراجعة وتدقيق ديون العلاج بالداخل والخارج ، مع ضرورة الاستفادة من امكانيات المنظومة في المراجعة والتدقيق الشامل لكافة المعاملات وعدم الإرتكان إلى أسلوب الفحص بالعينة ، والتي كانت تمليه بعض الظروف المتعلقة بحجم الأعمال وضغط الوقت والتكلفة والتي أمكن السيطرة عليها من خلال هذه المنظومة .

والجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة كان قد اطلق منظومته التجريبية لمراجعة النفقات الصحية أوائل فبراير الماضي على إثر تقريره المتعلق بمراجعة أوجه الانفاق الخاصة بصندوق التأمين الصحي ، ويشهد اليوم مباشرة أعمال المنظومة على نطاق أكبر وبصورة شمولية .

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