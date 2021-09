تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع اقتناص بعض المستثمرين للصفقات بأسعار منخفضة للنفط، بينما أثار خفض السعودية الكبير لأسعار البيع للعملاء في آسيا مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وارتفع خام “برنت” في العقود الآجلة لشهر نوفمبر 2021 بنسبة 0.5 بالمئة إلى 72.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط 39 سنتا يوم أمس الاثنين، فيما نزل خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي تسليم أكتوبر 2021 إلى 69.16 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة.

هذا ولا يوجد سعر تسوية لأمس الاثنين، نظرا لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” العملاء في آسيا يوم الأحد الماضي، أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لشهر أكتوبر 2021 ، لجميع الخامات التي تباع لآسيا، دولارا واحدا على الأقل للبرميل.

والخفض الكبير للأسعار دليل على أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم (آسيا) لا يزال ضعيفا، في حين تلقي إغلاقات في أرجاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

The post تباين أسعار النفط العالمية بفعل مخاوف الطلب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا