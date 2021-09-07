ديوان المحاسبة يتابع أوامر الصرف المتعلقة بمشروعات التنمية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة ووزير المالية خالد المبروك سبل استئناف عجلة التنمية دورانها، وعدم استنزاف المبالغ المالية في سداد التزامات سابقة أو على مشروعات غير ذات جدوى.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لمقررات الاجتماع المنعقد الأربعاء الماضي بين ديوان المحاسبة ووزارة التخطيط حول متابعة الإجراءات التنفيذية لأوامر الصرف المتعلقة بمشروعات التنمية.

واتفق المجتمعون على إصدار وزارة التخطيط منشور يحدد الضوابط والشروط التي تم الاتفاق عليها ويستلزم الأمر التقيد بها من جميع الأطراف لضمان تحقيق الهدف المنشود من تحويلات الصرف الصادرة بالخصوص، علاوة على قيام الأجهزة التنفيذية المشار إليها بإعداد نموذج استئناف أعمال وقائمة معتمدة تتضمن المشروعات ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ والاستفادة منها.

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