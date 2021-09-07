شركة البريقة تُعلن البدء في التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي

بنغازي 07 سبتمبر 2021 (وال)- أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الثلاثاء، البدء في التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي.

وقالت الشركة – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – إن الهدف من الخطوة؛ تكوين قاعدة بيانات لتحديد احتياجات السوق المحلي الفعلية؛ من أسطوانات الغاز الحديدية والبلاستيكية ذات عبوة 11 كجم، والتي هي بصدد إنهاء إجراء توريدها من الخارج خلال نهاية العام الحالي، وفقًا الأسعار التجارية المبنية على أسعار التكلفة وهامش التوزيع المعتمد.

ودعت الشركة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة الراغبين في الحصول على أسطوانات الغاز، المبادرة بالتسجيل في المنظومة المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي: . www. bmc.brega.ly (وال) ف م/ ر ت

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