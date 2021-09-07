اقتصاد

العبار يؤكد على ضرورة رفع درجات التعاون بين الشركات النفطية وبلدية بنغازي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج “رفعت العبار” اجتماعا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” ، وذلك لمناقشة علاقة الشركات النفطية الكائنة ببلدية بنغازي بالمجلس التسييري للبلدية، والتعاون المشترك بينهما بما يخدم الصالح العام .

كما أكد العبار على ضرورة رفع درجات التعاون بين الشركات النفطية والبلدية وتسهيل سير إجراءاتها ، وتشجيع الشركات العاملة لدى الشركات النفطية لفتح مكاتب لها بالبلدية لما له من أثر إيجابي عليها، وأضاف مؤكدا على أهمية حل بعض المشاكل عن طريق برامج التنمية المستدامة بالقطاع ، خاصة المتعلقة بالخدمات والأعمال، وبالمواطنين ببلدية بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك