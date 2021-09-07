العبار يؤكد على ضرورة رفع درجات التعاون بين الشركات النفطية وبلدية بنغازي

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج “رفعت العبار” اجتماعا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” ، وذلك لمناقشة علاقة الشركات النفطية الكائنة ببلدية بنغازي بالمجلس التسييري للبلدية، والتعاون المشترك بينهما بما يخدم الصالح العام .

كما أكد العبار على ضرورة رفع درجات التعاون بين الشركات النفطية والبلدية وتسهيل سير إجراءاتها ، وتشجيع الشركات العاملة لدى الشركات النفطية لفتح مكاتب لها بالبلدية لما له من أثر إيجابي عليها، وأضاف مؤكدا على أهمية حل بعض المشاكل عن طريق برامج التنمية المستدامة بالقطاع ، خاصة المتعلقة بالخدمات والأعمال، وبالمواطنين ببلدية بنغازي.

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