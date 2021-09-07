خطة BMW لتطوير صناعة السيارات الكهربائية

قال الرئيس التنفيذي لشركة “بي ام دبليو” ، “أوليفر زيبسي” إن إدارته رفعت طلب الحصول على خلايا البطاريات الكهربائية هذا العام ليبلغ إجمالي إنفاق الشركة الألمانية أكثر من 23 مليار دولار.

أضاف “زيبسي” في مقابلة متلفزة أن نسبة الارتفاع بلغت 11% ، في إطار رفع “بي ام دبليو” القدرة الإنتاجية وتسلم الطلبيات في موعدها، مشيراً إلى أن الشركة تعد نفسها ووصلت إلى نصف الطريق في التوجه لصناعة السيارات الكهربائية.

وتخطط الشركة الألمانية لإنتاج 250 ألف سيارة كهربائية إضافية مع حلول عام 2024 لتغطية الطلب في دول العالم .. وتنفيذا لخطة الشركة لتنمية مبيعاتها من السيارات الصديقة للبيئة التي ستصل نسبتها من إجمالي الإنتاج إلى 20% بعد عامين.

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