صنع الله يؤكد على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لدعم اقتصاد الدولة

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً، بعضو مجلس النواب “صالح فحيمة” وبحضور مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبد الدائم”.

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع كان في مقدمتها دعم المؤسسة الوطنية للنفط للمناطق التابعة لبلدية السدرة وبلدية هراوة، وكذلك التوسع الأفقي في تنفيذ المشاريع لتشمل كافة المناطق مع مراعاة التركيبة السكانية في المنطقة والنظر في الاحتياجات العاجلة وتقديم الدعم اللازم.

وأكد صنع الله بأن المؤسسة لن تدخر أي جهد لتقديم يد العون ودعم المناطق المحيطة بعملياتها رغم شح الميزانيات المطلوبة لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لدعم اقتصاد الدولة ، وأكد أيضاً على ضرورة التواصل مع إدارة المستدامة بالمؤسسة لمعرفة الاحتياجات العاجلة والملحة التي يمكن تقديمها في الوقت الراهن.

وأضاف بأن المؤسسة تقوم بتنفيذ عدة برامج داخل نطاق هذه البلديات حاليا وهناك عدة مقترحات تم تقديمها عن طريق البلديات ويتم دراستها حاليا وتنفيذها حال توفر الميزانيات الازمة.

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