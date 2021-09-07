وزارة المالية تؤجل تنفيذ قرار الإفراجات المالية

أصدرت وزارة المالية بياناً أبدت فيه استغرابها من إحالة وزارة الخدمة المدنية لقائمة الإفراجات المالية التي تضمنت أكثر من 40 ألف اسم دون تنسيق بين الطرفين.

أشار بيان “المالية” إلى عدم قدرتها للتغطية المالية بسبب محدودية الإنفاق دون اعتماد الميزانية و أن آلية الإنفاق الحالية تعتمد على ما ورد في القانون بنظام 12/1 فيما لا يتجاوز مخصصات العام الماضي.

كما أشارت الوزارة أيضاً إلى إمكانية الشروع في اتخاد إجراءات الصرف عندما تتوفر التغطية المالية، مشددةً على ضرورة التعاون بين الوزارات والاستمرار في التشاور فيما بينهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية