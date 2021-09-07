اقتصاد

وزارة المالية تؤجل تنفيذ قرار الإفراجات المالية

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت وزارة المالية بياناً أبدت فيه استغرابها من إحالة وزارة الخدمة المدنية لقائمة الإفراجات المالية التي تضمنت أكثر من 40 ألف اسم دون تنسيق بين الطرفين.

أشار بيان “المالية” إلى عدم قدرتها للتغطية المالية بسبب محدودية الإنفاق دون اعتماد الميزانية و أن آلية الإنفاق الحالية تعتمد على ما ورد في القانون بنظام 12/1 فيما لا يتجاوز مخصصات العام الماضي.

كما أشارت الوزارة أيضاً إلى إمكانية الشروع في اتخاد إجراءات الصرف عندما تتوفر التغطية المالية، مشددةً على ضرورة التعاون بين الوزارات والاستمرار في التشاور فيما بينهم.

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قناة 218 الليبية

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