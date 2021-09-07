مصلحة الجمارك تضبط عصابة تهريب مخدرات وبحوزتها كمية تقدر بمليار ونصف من الحبوب المخدرة

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” بأنه أحبط رجال مصلحة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات تهريب مليار ونصف من الحبوب المخدرة.

حيث توجهت العصابة إلى تصنيع الحبوب في البلاد من خلال توريد مصنع خاص بتصنيع الأقراص وبهذا تسهل عليهم عملية قتل الشباب في المجتمع.

كما أن المصنع تم إستيراده من دولة لبنان عبر ميناء طرابلس البحري وبشغل محكم من قسم مكافحة طرابلس، وكذلك بتعاون من إدارة مكافحة المخدرات والمؤترات العقلية بوزارة الداخلية، حيث تم إعداد كمين محكم لصاحب المصنع ليكتشف إنه سوري الجنسية وقد تم إتخاد الإجراءات القانونية اللازمة من محضر لجمع الإستدلالات وإحالة المتهم للنيابة المختصة

وفي الختام أضاف بأن المصنع قدرته الإنتاجية عشرة آلاف قرص خلال 24 ساعة وقد تم توريد المصنع عن طريق شركة وهمية ليس لها أي إجراءات.

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