المالية تستغرب إحالة لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية الدفعة الأولى من الإفراجات بدون تنسيق ..وتوضح

أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بيان بخصوص البيان الصادر من لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2011 بشأن إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات المالية دون سابق تنسيق مع وزارة المالية، وأيضاً دون البحث في آليات توفير التغطية المالية اللازمة.

وأضاف البيان بأن وزارة المالية غير قادرة على تنفيذ الإفراجات التي تحتاج إلى تغطية مالية غير متوفرة لديها.

كما دعت كافة تقسيمات الحكومة بضرورة التنسيق المسبق والعمل بروح الفريق الواحد، وذلك بهدف تحقيق الغايات المنشودة، وبالإضافة إلى أن الوزارة ستكون في الموعد عندما تتوفر التغطية المالية والاسنادات القانونية لها.

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