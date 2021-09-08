بليحق يصرح حيال تأجيل جلسة النواب إلى يوم غدا الاربعاء

صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” عن تعليق جلسة المجلس اليوم الثلاثاء لغدٍ الاربعاء ، وذلك بسبب تأخر الحكومة عن موعد جلسة الاستجواب لأكثر من أربع ساعات مع علم الحكومة بأن بنود الاستجواب كثيرة وتحتاج لوقت طويل للرد عليها خلال الجلسة ومع ذلك حضرت الحكومة للمجلس في وقت متأخر ، في الوقت الذي كان من المفترض أن تحرص الحكومة على الحضور باكراً في موعد الجلسة للاستفادة من أكبر وقت ممكن للرد على بنود الاستجواب .

وأضاف بأن أعضاء مجلس النواب قاموا بانتظار وصول الحكومة من الساعة الحادية عشر صباحاً وهو موعد الجلسة إلى ما بعد الساعة الثالثة مساءً وهو أمر غير مبرر وغير مقبول ، حيث أن هذا التأخير مسؤولية الحكومة .

وأختتم حديثه قائلا: غداً الاربعاء موعد جلسة الاستجواب للحكومة ومن المفترض أن تحضر في الوقت المُحدد للجلسة الساعة 11 صباحاً .

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