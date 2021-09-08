فريق الخبراء الحكومي يعقد الاجتماع العاشر لتعزيز التعاون الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

‎عقد فريق الخبراء الحكومي الاجتماع الدولي العاشر المفتوح العضوية لتعزيز التعاون الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيينا (6-10 سبتمبر 2021)

حيث افتتحت أعمال الاجتماع العاشر لخبراء الحكومي الدولي لتعزيز التعاون الدولي في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد امس الاثنين بمركز فيينا الدولي.

وتناول الاجتماع تنفيذ الفصل الرابع من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ” التحديات القائمة ” ، كذلك نوقش إقرار جدول أعمال الإجتماع وتنظيمه.

كما تتمثل مهام هذه الاجتماعات في مساعدة الدول على تنمية المعرفة التراكمية في مجال التعاون الدولي وتشجيع هذا التعاون ، وتيسير تبادل الخبرات بين الدول الأطراف ، ومساعدة المؤتمر في تحديد احتياجات بناء القدرات لدى الدول.

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