وزير النفط يتعهد بدعم قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

تعهد وزير النفط محمد عون بدعم قمة ليبيا للطاقة المقرر عقدها يومي 22 و 23 نوفمبر 2021 في طرابلس.

وسيلقي محمد عون كلمة رئيسية في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2021 ، وافتتاح المنتدى و عرض مشاريع ومبادرات الوزارة .

حيث عقد وزير النفط والغاز محمد عون الأمس بمنظمي قمة ليبيا الطاقة والاقتصاد المقرر لها يومي 22 و 23 نوفمبر 2021 في طرابلس .

وتعهد الوزير بدعم المؤتمر الذي تنظمه شركة Energy Capital & Power ، ويتطلع إلى استضافة شركات النفط والغاز من الولايات المتحدة وأوروبا وحول العالم في طرابلس في عام 2021 .

حيث شهدت صناعة الطاقة الليبية إصلاحات وعودة إلى الاستقرار في ظل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة .

وتم استعادة وزارة النفط والغاز في وقت سابق من هذا العام ، مما يوفر تقطاع هيكلاً أكثر تحديداً .

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