صنع الله: المؤسسة قامت بفتح (منظومة إلكترونية) لتسجيل الباحثين عن العمل والخريجين من جميع الجامعات الليبية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع عمداء بلديات الهلال النفطي، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وقدم العمداء وممثلي البلديات أثناء الاجتماع نبذة عن الأوضاع في هذه البلديات والصعوبات التي تواجه سكان هذه المناطق وحالة البنى التحتية والمرافق الخدمية المختلفة، وتم تقديم عدد من المطالب الملحة والعاجلة والمتمثلة في دعم المرافق الصحية وصيانة ورصف للطرق العامة والداخلية وتوفير آليات الخدمات وتحسين الإمداد المائي وشبكات خطوط الكهرباء .

من جانبه أكد صنع الله على أهمية منطقة حوض سرت النفطي ومناطق الهلال النفطي وعلاقتها المميزة بالنشاط النفطي إذ تعتبر مدينة البريقة واجدابيا والسدرة والزويتينة ومرادة وكذلك مناطق الواحات مركز انطلاق النشاط النفطي في ليبيا ، وأضاف أن المؤسسة عبر إدارة التنمية المستدامة قامت خلال الفترة القريبة الماضية بتنفيذ عدة مشاريع شملت تحسين الإمداد المائي ومد خطوط الكهرباء وتوفير المواد وقطع الغيار للقيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ودعم قطاع الصحة بتوفير المعدات الطبية ومستلزمات التشغيل وكذلك دعم الجامعات وتوفير المعامل وبرامج التدريب وخلق فرص العمل ومؤخرا تقديم الدعم والمساعدات لمكافحة كوفيد 19.

وأفاد بأن المؤسسة قامت بفتح (منظومة إلكترونية) في موقعها لتسجيل الباحثين عن العمل والخريجين من جميع الجامعات الليبية وسيتم في مراحل لاحقة تقييم كل الطلبات وفرزها واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها حسب الاحتياج.

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